Terör devleti yardıma gideni de öldürüyor

Uluslararası Araştırma Kurumu AİD Workers Databese (AWSD) tarafından yayımlanan raporda, işgalci İsrail'in son 30 yılda Filistin'de dünyanın geri kalan bölgelerinde öldürülen insani yardım çalışanlarından daha fazlasını öldürdüğü bildirildi. Raporda, 1997 yılı ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasındaki periyot ele alınırken işgal güçlerinin özellikle 7 Ekim 2023'ten itibaren yardım gönüllülerine yönelik saldırılarını artırdığı aktarıldı. Rapora göre, 7 Ekim 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında Gazze ve Batı Şeria'da 250'yi aşkın insani yardım görevlisi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. İşgal güçlerinin insani yardımları engellemesi nedeniyle kendi imkanlarıyla Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmaya çalışan gönüllüler, saldırılara maruz kalırken son olarak 1 Nisan'da World Central Kitchen'e (WCK) bağlı çalışan yedi yardım gönüllüsü daha İsrail saldırısında yaşamını yitirdi. Bölgede yardım faaliyetleri yürüten Hayat Yolu Derneği sorumlusu İhab Avni El-İsavi, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlara başlamasından bu yana kendilerine de birçok kez saldırdığını söyledi.





3 SAAT BOYUNCA ARALIKSIZ BOMBARDIMAN

İstanbul merkezli Gazze’de de temsilciliklerinin olduğunu ifade eden Hayat Yolu Derneği personeli İhab Avni El-İsavi, “Derneğimizin temsilciliği Gazze’nin ortasında bulunuyordu fakat İsrail’in bombardımanları sonucunda temsilciliğimiz çok ciddi hasar aldı. Bünyemizde çalışan birçok arkadaşımız şehit oldu aynı zamanda aileleri ve akrabaları da şehit oldu. Yardım faaliyetleri yaptığımız esnada çok yakınlarımızdakileri keskin nişancılar hedef alıyor bu şekilde bizleri de caydırmaya çalışıyorlar. Bizlerin terörist olduğunu iddia ederek öldürüyorlar ve bu da onların yaptığı canavarlığı dünyaya legalleştirmeye çalışma yöntemi. Yardım faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını hedefliyorlar. Biz ise ne olursa olsun yardımlarımıza devam edeceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü.





AÇLIK VE KITLIK KRİZİNİ ARTIRMAK İSTİYORLAR

İşgalcilerin Gazze’de canlı veya cansız ayırt etmeksizin her şeyi hedef aldığını söyleyen El-İsavi, “Yardım faaliyetlerinde bulunan dernekler ve gönüllüler İsrail’in birincil hedefleri arasında yer alıyor. Yardım gönüllülerini öldürmelerinin sebebi bölgedeki açlık ve kıtlığın boyutunu daha da arttırmaktır. 2 gönüllümüz, müdür yardımcımızın ailesi ve çalışanlarımızın aileleri öldürüldü. Çalışanlarımızdan Musab El-Afrangi'nin evi bombalandı. Annesi kaçırıldı ve tutuklandı, paraları çalındı ve üzerlerinde sadece kıyafetleriyle açık alana sürüldüler” dedi.





KUZEYDE 100'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ HEDEF ALINDI

İsrail, kuzey bölgesindeki sivilleri güneye göçe zorladığını belirten El- İsavi, “Bundan kaynaklı oradaki insanlar çok ciddi boyutta insani krizle baş etmeye çalışıyor. Bizim dernek olarak önceliğimiz özellikle Ramazan ayıyla birlikte Gazze’nin kuzeyine yönelik yardımlarımızı ulaştırmaya çalışmak oldu. Amacımız Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizi hafifletmektir. İnsanlara yardım ulaştırmak için canlarımızı hiçe sayarak kuzeyde gıda yardımlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte 100'den fazla yardım gönüllüsü İsrail tarafından hedef alındı. Bazı gönüllülerimiz tam yardım faaliyetlerini yerine getirdikleri anda bazıları ise yardımları ulaştıramadan şehit oldular. Çalışanlarımızın aynı zamanda bütün aileleri de yok ediliyor. Yardım faaliyetleri yürüten bir derneğin müdürü olan Halid Müsellem, ailesiyle birlikte şehit edildi. Hatta İsrail onun akrabalarını bile yok etti. Her ne olursa olsun bizler Gazze’nin birçok bölgesinde yardımlarımızı sürdüreceğiz. 160 tırımızı Refah sınırından büyük bir zorlukla Gazze’ye girişlerini sağladık. Bu tırların küçük bir kısmını kuzeye ulaştırdık. Çok şükür yerinden edilmiş kardeşlerimize iftar ve sahur yemekleri veriyoruz. Ne olursa olsun yardımlarımızı sivillere ulaştırmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.



