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Dünya

Terör nedeniyle yasaklanmıştı: Karar 11 yıl sonra kaldırıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram tehdidi gerekçesiyle uygulanan motosiklet kullanım yasağı, 11 yıl aradan sonra kaldırıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:08 . 7/03/2023 Salı
AA
Nijerya, Arşiv.

Nijerya, Arşiv.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe Valiliği Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Tuğgeneral Dahiru Abdulsalam, yaptığı açıklamada, son zamanlarda eyalette güvenliğin yeniden sağlandığını belirtti.

Abdulsalam, terör örgütü Boko Haram tehdidi nedeniyle eyaletin 7 bölgesinde uygulanan motosiklet kullanım yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Bölgelerde motosikletlerin her gün sabah 6.00 ile akşam 18.00 arasında kullanılacağını kaydeden Abdulsalam, "
Motosikletler ticari amaçlarla kullanılmayacak. Motosiklette başka bir kişi olmadan sadece bir sürücüye izin verilecek.
" ifadesini kullandı.
  • Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Yobe eyaleti hükümeti, Boko Haramlı teröristlerin motosikletlerle saldırılar düzenlediği gerekçesiyle 2012'de eyalette motosiklet kullanım yasağı getirmişti.

Terör örgütü, 2015'ten sonra ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.




#Nijerya
#Boko Haram
#Motorsiklet yasağı
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Terör nedeniyle yasaklanmıştı: Karar 11 yıl sonra kaldırıldı
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