Dünya Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadinin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi
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Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi. Olay yerinde 3 evin yerle bir olduğu ve etrafındaki çadırların hasar gördüğü kameraya yansıdı.

Haber Merkezi AA
Söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntülendi.
Söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntülendi.

İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekildi.

İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. Söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntülendi.

İdlib'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
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İdlib'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanı drone ile havadan görüntülendi

Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi

AA
Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi.

Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

AA
Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

AA
Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 5
Title
İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yeri drone ile çekildi.
Title
İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.
Title
Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.
Title
Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ifadesi kullanılmıştı. <br> <br> ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon alanını drone ile havadan görüntülendi.


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