Terör örgütüyle kırmızı hat: İsrail Suriye’de PKK’ya sarıldı

Terör devleti İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu azaltmak ve Suriye’nin istikrar kazanmasına mani olmak amacıyla ülkedeki PKK/YPG unsurlarına verdiği desteği her geçen gün artırıyor. İsrail basınından The Times of Israel'in haberine göre işgalci güç, Suriye’deki PKK uzantıları ile iletişimi güçlendirmek için doğrudan iletişim kanalı açmaya hazırlanıyor. PKK/YPG’yi destekleyeceklerini açıktan beyan etmekten çekinmeyen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Batı diplomatları ile görüşmelerinde de Batı’nın terör örgütüne destek vermelerini talep etti. Şam’daki yeni yönetimi desteklemediklerini ifade eden Sa’ar, Suriye’den çekilmeyi planlayan müttefiki ABD’ye de PKK'yı desteklemesi için baskıda bulunuyor.

DESTEĞİNİ ARTIRACAK

Times of Israel’in haberine göre İsrail, Suriye’nin bir kısmını işgal altında tutan PKK/YPG terör örgütüyle bağları ve iletişimi güçlendirmek için hareket geçti. Haberde İşgalci gücün, PKK unsurları ile doğrudan iletişim kanalı kurmak için faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsrail iletişim kanalı vasıtasıyla PKK ile istişarelerini güçlendirecek, istihbarat paylaşımı yapacak ve terör örgütüne desteğini artıracak.

BATI’DAN DESTEK TALEP ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar, geçtiğimiz hafta Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsızlığını dile getirerek, bu operasyonların durdurulması gerektiğini savundu. "Dün Münbiç’te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı. Bu konuyu ABD yönetimi ve diğer müttefiklerimizle tartışıyoruz” diyen Sa’ar, “Uluslararası toplumun Suriye’de istikrar sağlayıcı bir güç olan bu insanlara karşı ahlaki bir sorumluluğu vardır. Kürtler bizim doğal müttefikimizdir. İsrail’in Kürtlerle ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor. Bu, hem siyasi hem de güvenlik açısından önemlidir" ifadeleriyle örgüte destek talep etti.

MEŞRU YÖNETİMİ TANIMIYOR

Yine geçtiğimiz hafta Jerusalem Post’a konuşan Sa’ar, diktatör Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kaos içinde parçalanmış bir yapıya dönüştüğünü iddia etti. Şam’daki yeni yönetimi “çete” olarak tanımlayan bakan, PKK unsurlarının varlığının bölgede kalıcı olması gerektiğini savundu.

WASHINGTON’I İKNA ET

Türkiye’nin son günlerdeki kararlı adımları ile köşeye sıkışan PKK, Suriye’de de yeni yönetimin “kendilerini lağvetsinler ya da biz onları lağvederiz” tutumuna karşı İsrail'e sarılarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, PKK/SDG’nin, ABD'nin askerlerini bölgeden çekme ihtimalinden endişe duyduğunu ve Washington'ı ikna için İsrail'den yardım istediğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN NÜFUZ KAZANMASINI İSTEMİYORLAR

Suriye’deki yeni yönetime karşı pozisyon alan işgalci güç, ülkenin istikrara kavuşmaması için adeta seferber oldu. Geçtiğimiz hafta İsrail’de Demokrat Parti lideri Yair Golan da İsrail’in PKK hücrelerine destek vermesi gerektiğini savundu. "İsrail, Kürtlere destek vermek için açık ve gizli kanalları kullanarak inisiyatif almalı” diyen Golan, “Güçlü bir Kürt bölgesi, İsrail için güvenliktir" ifadesini kullandı. Golan, Türkiye’nin bölgede nüfuz kazanmasının önüne geçmek için bu politikada kararlı olunması gerektiğini de ifade etti.











