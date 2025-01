Terör örgütüyle kırmızı hat: İsrail Suriye’de PKK’ya sarıldı

Terör devleti İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu azaltmak ve Suriye’nin istikrar kazanmasına mani olmak amacıyla ülkedeki PKK/YPG unsurlarına verdiği desteği her geçen gün artırıyor. İsrail basınından The Times of Israel'in haberine göre işgalci güç, Suriye’deki PKK uzantıları ile iletişimi güçlendirmek için doğrudan iletişim kanalı açmaya hazırlanıyor. PKK/YPG’yi destekleyeceklerini açıktan beyan etmekten çekinmeyen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Batı diplomatları ile görüşmelerinde de Batı’nın terör örgütüne destek vermelerini talep etti. Şam’daki yeni yönetimi desteklemediklerini ifade eden Sa’ar, Suriye’den çekilmeyi planlayan müttefiki ABD’ye de PKK'yı desteklemesi için baskıda bulunuyor.