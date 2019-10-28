Dünya Terör timi Bağdat sokaklarında
ORTADOĞU

Terör timi Bağdat sokaklarında

Üç günde 74 kişinin öldüğü Irak’ta Başbakan Abdulmehdi, “Terörle Mücadele Gücü”ne gösterilere müdahale talimatı verdi. Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar burada oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Suudi tv kanallarının ülkedeki faaliyetleri ise durduruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.
Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat’ta Terörle Mücadele Gücü’ne güvenliği sağlama talimatı verdiği bildirildi. Terörle Mücadele Gücü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terörle Mücadele Gücü unsurları, devlet kurumlarını muhafaza etmek için Bağdat’ın bazı bölgelerine yerleşti” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu durumun Başbakan Abdulmehdi’nin verdiği talimat üzerine gerçekleştiği belirtildi. Bağdat’ta devam eden gösterilerdeki güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığına bağlı güçler görevlendirilmişti. Bu güçler, göstericilerin Tahrir Meydanı’ndan ayrılması için gece geç saatlere kadar yoğun müdahalelerini sürdürdü. Ancak göstericiler meydandan uzaklaşmayı kabul etmedi. Cuma günü başlayan gösterilerde en az 67 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Irak'ta sokaklar savaş alanına döndü.

Sadr grubu muhalefete geçti

Irak Meclisi’nde en büyük grubu olan Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar burada oturma eylemi yapacaklarını açıkladı. Irak’ta ikinci dalga protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 67’ye yükseldi. Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Sairun Koalisyonu milletvekilleri, devam eden hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Sairun Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Nebil Tarfi, mecliste resmi olarak muhalefete geçtiklerini bildirdi.

Suud kanalları kapatıldı

  • Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi. Açıklamaya göre, Irak polisinin Al Arabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi. Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin “Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu” bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak’ta öğrenciler de sokağa indi
DÜNYA
Irak’ta öğrenciler de sokağa indi
Misyonu bitti fişi çekildi

Misyonu bitti fişi çekildi

​ABD ordusu, DEAŞ elebaşı Ebubekir El - Bağdadi'yi öldürdü.
SDG dağılıyor

SDG dağılıyor

Arap teröristler Suriye'deki tabela terör örgütü SDG'den ayrılıyor.
HDP götürüpPKKya verdi

HDP götürüp
PKK'ya verdi

​Eski HDP milletvekili Baluken: PKK ve HDP birdir. İkisi de terör örgütüdür.
Maltepe'de<br>çöp dağları

Maltepe'de
çöp dağları

CHP'li ​Maltepe Belediyesi geleneği sürdürüyor.
Rasulayn'da<br>kalleş saldırı

Rasulayn'da
kalleş saldırı

​Terör örgütü YPG, Rasulayn'da keşif yapan askerlerimizi hedef aldı.
Tel Abyad sil baştan

Tel Abyad sil baştan

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu.

Libya<br>Türkiye'nin komşusu

Libya
Türkiye'nin komşusu

​Yunanistan ve GKRY ikilisinin Doğu Akdeniz'i paylaşma senaryosu bozulacak.

Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Hayal<br>kırıklığına uğradım

Hayal
kırıklığına uğradım

Callamard: BM ​Genel Sekreteri ve uluslararası camia Kaşıkçı cinayetinde cesur değildi.
Terör timi<br>Bağdat sokaklarında

Terör timi
Bağdat sokaklarında

Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.
Bir an<br>evvel faizi düşürün

Bir an
evvel faizi düşürün

​BTSO Başkanı Burkay: Özel bankalar gövdelerini taşın altına koymalıdır.
Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

MSB'den, ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama.
Beşiktaş'ta 'Umut' var

Beşiktaş'ta 'Umut' var

​Siyah beyazlılar, Dolmabahçe'de Galatasaray'ı Umut'un golüyle devirdi.
25 bin göçmen<br>ülkemize itilmiştir

25 bin göçmen
ülkemize itilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanların zorla ittiği göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.