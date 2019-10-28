Terör timi Bağdat sokaklarında

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat’ta Terörle Mücadele Gücü’ne güvenliği sağlama talimatı verdiği bildirildi. Terörle Mücadele Gücü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terörle Mücadele Gücü unsurları, devlet kurumlarını muhafaza etmek için Bağdat’ın bazı bölgelerine yerleşti” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu durumun Başbakan Abdulmehdi’nin verdiği talimat üzerine gerçekleştiği belirtildi. Bağdat’ta devam eden gösterilerdeki güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığına bağlı güçler görevlendirilmişti. Bu güçler, göstericilerin Tahrir Meydanı’ndan ayrılması için gece geç saatlere kadar yoğun müdahalelerini sürdürdü. Ancak göstericiler meydandan uzaklaşmayı kabul etmedi. Cuma günü başlayan gösterilerde en az 67 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Irak'ta sokaklar savaş alanına döndü.

Sadr grubu muhalefete geçti

Irak Meclisi’nde en büyük grubu olan Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar burada oturma eylemi yapacaklarını açıkladı. Irak’ta ikinci dalga protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 67’ye yükseldi. Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı, meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, muhalefete geçtiğini ve göstericilerin talepleri yerine getirilene kadar tüm grup milletvekillerinin mecliste oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Sairun Koalisyonu milletvekilleri, devam eden hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Sairun Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Nebil Tarfi, mecliste resmi olarak muhalefete geçtiklerini bildirdi.

Suud kanalları kapatıldı

Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi. Açıklamaya göre, Irak polisinin Al Arabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi. Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin “Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu” bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.