Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
TİKA Benin'de imam hatip okulunu yeniledi

TİKA Benin'de imam hatip okulunu yeniledi

17:413/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
TİKA Benin'de imam hatip okulunu yeniledi
TİKA Benin'de imam hatip okulunu yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Benin'in Ouidah kentindeki tek imam hatip okulunu yeniledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, bölgede akademik ve İslami eğitimi birlikte sunan tek kurum olma özelliği taşıyan Ouidah İmam Hatip Okulu'nda, kapsamlı yenileme ve donanım çalışması yapıldığı belirtildi.

Ouidah'taki tek imam hatip okulunda fiziki koşullardaki yetersizlik nedeniyle bir süredir eğitime ara verilmek zorunda kalındığı kaydedilen açıklamada, TİKA'nın çalışmalarının ardından okulun tekrar faaliyete geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Mesut Koç'un, TİKA'nın Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un, Ouidah Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla okul için açılış töreni yapıldığı belirtildi.



#Benin
#okul
#TİKA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. yargı paketinde neler var, Meclis’e ne zaman gelecek?