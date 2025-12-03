TİKA, Şam'da işitme engelli 63 çocuğa işitme cihazı dağıttı

Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Şam Üniversitesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 63 işitme engelli çocuğa işitme cihazları sağlık personelleri eşliğinde takıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Mustafa Saem ed-Dehir katıldı.

Köroğlu, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Şam Üniversitesi'nde TİKA tarafından düzenlenen etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Devrik rejimin 8 Aralık 2024'te düşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının Suriye'de yeniden faaliyet göstermeye başladığını söyleyen Köroğlu, bu çalışmaların önemli bir bölümünün eğitim alanında olduğunu ifade etti.

Köroğlu, küçük yaşta çocukların böyle bir imkana kavuşmalarının gelecekte büyük başarılar elde etmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Şam Üniversitesi Rektörü Dr. Mustafa Saeed ed-Dehir ise büyükelçilik ve TİKA’nın desteğinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra destek ve hizmet polikliniklerinde işitme ve konuşma engelli çocuklara tedavi ve eğitim hizmeti verdiklerini aktardı.

İşitme engelli bir çocuğun babası Ali Avad da yaklaşık 20 gün önce başvurdukları işitme cihazını bugün teslim aldıklarını söyleyerek organizasyonu düzenleyenlere ve sağlık personeline teşekkür etti.

Avad, işitme cihazlarının yanı sıra çocukların ihtiyacı olan "salyangoz" parçalarının da oldukça pahalı olduğunu belirterek TİKA'ya ve bağışçılara içten teşekkürlerini iletti.











