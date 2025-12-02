Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Suriye Türkmen asıllı heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmen asıllı mültecilerden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, bölgede artan saldırılar ve Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Heyette, Suriye’de okul müdürlüğü yapmış, Gaziantep’te muhasebecilik yapan Hacı Muhammed Emin, Türkmen Dernekleri Federasyonu üyesi Bekir İlbeğli, Suriye ve Gaziantep’te ayakkabı üretim tesisi sahibi Muhammed Ahmet, Gaziantep’te oto galerici olan Suriye Türkmeni Talat Kahya, yine Suriye ve Gaziantep’te ayakkabı üreticiliği yapan Ahmet Taha, Muhammet Halil ve Abdullah Mustafa ile Suriye’de zabıta müdürlüğü yapmış, Gaziantep Devlet Hastanesi’nde tercüman olarak görev yapan Alaaddin Çamur yer aldı.