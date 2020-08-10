TikTok için Twitter devrede

ABD’de Donald Trump yönetimi, Tik Tok’u ABD’li kullanıcıların verilerini Çin istihbaratı ile paylaşmakla ve ulusal gü- venliğe tehdit oluşturmakla suçluyor. TikTok, iddiaları reddetse de Trump, ABD’li kişi veya kuruluşların TikTok ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik kararname imzalamıştı.

GİZLİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter’ın, Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok ile olası bir “birleşme” için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi. The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklarına dayanarak hazırladığı haberinde, görüşmelerde Twitter’ın TikTok’un ABD operasyonlarını satın alma ihtimalinin de gündeme geldiği belirtiliyor.

MICROSOFT’TAN AVANTAJLI

Daha önce Microsoft, TikTok’u almak için uygulamanın sahibi olan ByteDance şirketi ile bir anlaşma peşinde olduğunu doğrulamıştı. WSJ kaynakları, Twitter ile ByteDance arasında bir anlaşmanın uzak bir ihtimal olduğunu belirtse de, olası bir anlaşmada Twitter’ın Microsoft’tan daha küçük olması nedeniyle daha az antitröst incelemesine maruz kalacağını kaydetti.

Gates’ten zehirli kadeh yorumu

Bill Gates, ABD’nin şirketlere ‘45 gün içinde bütün ilişkileri kesin’ dediği Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimalini değerlendirdi. Gates, TikTok’un ülkede faaliyet göstermeye devam edebilmesi için ABD’deki kolunun Microsoft tarafından satın alınmasını ‘zehirli kadeh’ olarak niteledi; bu tür bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşeceği mesajını verdi. Wired sitesine konuşan Gates, sosyal medya sektöründe büyük bir oyuncu haline gelmenin Microsoft için basit bir oyun olmadığını vurguladı. Diğer bir sosyal medya sitesi olan Facebook’un karşısına rakip olarak çıkmanın ‘muhtemelen iyi bir şey olacağını’ söyleyen Gates, öte yandan Trump’ın tek rakibi (TikTok) öldürmesine yardımcı olmanın oldukça tuhaf olduğunu dile getirdi.