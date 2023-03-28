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Dünya

TikTok yasağına İsveç de dahil oldu

İsveç Savunma Bakanlığı, güvenlik kaygıları sebebiyle personelin telefonlarında Çin'e ait olan TikTok uygulamasının kullanımı hakkında yasak getirdiğini açıkladı. TikTok yasağı kısıtlamaları Fransa ve Norveç gibi diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da uygulanıyor.

10:18 . 28/03/2023 Salı
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TikTok yasağına İsveç de dahil oldu

TikTok yasağına İsveç de dahil oldu

Russian Today'in haberine göre, İsveç'e TikTok yasağı getirildi. İsveç Savunma Bakanlığı, "uygulamanın kullanıcı bilgilerini nasıl işlediğine ve sahibi şirket ByteDance hakkında ortaya çıkan raporlara" dayanarak güvenlik endişeleri nedeniyle kararın alındığını duyurdu.


İsveç Savunma Bakanlığı basın sekreteri Guna Graufeldt, AFP'ye
"Cep telefonlarını ve tabletleri kullanmak kendi başına bir güvenlik riski oluşturabilir, bu nedenle TikTok'u iş ekipmanlarımızda istemiyoruz"
dedi.


Hareket, son haftalarda diğer AB ülkeleri tarafından uygulanan benzer kısıtlamaları takip ediyor.


Örneğin Fransa, hükümet çalışanlarının iş telefonlarına TikTok da dahil olmak üzere "eğlence uygulamaları" indirmelerini yasakladı. Bu yasağa Başbakan Macron da dahil edildi.


Norveç, uygulamanın parlamentonun bilgisayar ağına erişebilen cihazlarda kullanılmasını yasaklarken, İngiltere ve Belçika tüm devlet telefonlarında uygulamayı yasakladı.


Danimarka Savunma Bakanlığı ve Letonya Dışişleri Bakanlığı, TikTok yasaklarını bu ayın başlarında uygulamaya koydu.





#TikTok
#İsveç
#İsveç Savunma Bakanlığı
#sosyal medya
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