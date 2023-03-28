TikTok yasağına İsveç de dahil oldu

İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait olan tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada siber güvenliğin parlamentonun önceliklerinden biri olduğu bildirilerek, ''Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası komisyonları, TikTok'u tüm parlamento cihazlarından ve parlamento ağlarından engelleme kararı aldı'' ifadeleri kullanıldı.