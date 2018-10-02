Toplu mezar acısı

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybeden binden fazla insan toplu olarak defnedilmeye başlandı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu’da naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti. Ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiği belirtildi. Yetkililer bin 300 cenazenin gömüleceği bir alan hazırlıyor. Cenazelerin hazırlanan toplu mezar alanına üç kamyon ile getirildi.

SU, GIDA VE ÇADIR İHTİYACI VAR

Anadolu Ajansı Endonezce Servisi Müdürü Dandy Koswaraputra, Ülkede ölü sayısının artabileceğine işaret ederek, deprem ve tsunamiden etkilenen bazı bölgelere hala ulaşılamadığını ifade etti. Su ve yiyecek ihtiyacı nedeniyle bazı dükkanların yağmaladığını belirten Koswaraputra, 16 bin kişinin geçici barınaklarında kaldığını dile getirdi. Koswaraputra, depremzedelerin su, gıda, giysi, temizlik ve sağlık malzemeleri, çadır, doktor ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

BİN 425 MAHKUM KAÇTI

Öte yandan Donggala ve Palu kentlerindeki hapishanelerde kalan bin 425 mahkumun kargaşadan yararlanarak firar ettiği bildirildi. 3 bin 220 mahkumun bulunduğu bu şehirlerde geri kalan bin 795 mahkumun hala hapishanelerde olduğu kaydedildi. Yetkililer, kaçan mahkumların teslim olmaları ve ceza evlerine dönmeleri için bir hafta süre verildiğini belirtti. Bir hafta sonra emniyet güçlerinin arama operasyonu başlatacağı duyuruldu.

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İlk ulaşan Türkiye

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının gelmesine onay vermesinden sonra afet bölgesine ilk ulaşan ülke Türkiye oldu. Türk Kızılayı ve İHH, yerel kurtarma ve yardım ekipleriyle beraber dün çalışmalarına başladı. İlk etapta 5 kişiden oluşan İHH acil yardım ekibi 3 günlük bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk gün 2 bin kişiye gıda ve barınma malzemesi dağıttı. Türk Kızılayının da yolladığı personelin Endonezya Kızıl Haç Örgütüyle bölgede çalışmaya başladığı bildirildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor.