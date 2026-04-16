Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump "34 yıl sonra bir ilk" diyerek açıkladı: İsrail ve Lübnan liderleri görüşecek

11:0416/04/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 34 yıl aradan sonra liderler düzeyinde ilk temasın kurulacağını duyurarak, taraflar arasında ‘biraz nefes alma alanı’ yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'un ara buluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında başlatılan doğrudan müzakere sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı. Trump, iki ülke liderlerinin on yıllar sonra ilk kez doğrudan görüşeceğini açıklayarak, “İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı açmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl gibi” ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında söz konusu görüşmenin ‘yarın’ gerçekleşeceğini belirtse de ABD ile olan saat farkı göz önüne alındığında bu üst düzey temasın Türkiye saati ile bugün yapılması öngörülüyor.



#Donald Trump
#ABD Başkanı
#İsrail
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
