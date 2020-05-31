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Dünya Trump ANTIFAnın terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu
AMERİKA

Trump ANTIFA'nın terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis’teki gösterilerde "ANTIFA anarşistlerinin eylemlerini" hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek, tebrik etti.

"Eğer Belediye Başkanı Ulusal Muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.

ABD'nin ANTIFA’yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydedenTrump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

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Gerilimin tırmandığı ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı.


ANTIFA'nın kökeni Nazi Almanyasına kadar dayanıyor

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya’da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa’da 1930’lara dayanıyor.

Amerika’da 1980’lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi protesto taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.

ANTIFA üyelerinin, Suriye’deki terör yapılanması YPG/PKK unsurları ile iş birliği yaptığı ve onların kamplarında eğitim aldıkları şeklinde haberler geçmişte basına yansımıştı.

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Sokaklara inen Amerikan polisi, evinden tepki gösterenlere plastik mermiyle ateş etti
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler sonrası Amerikan ordusu ve polisi sokaklara indi. Güvenlik önlemleri arttırılırken, polis protestoculara sert müdahalede bulundu. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, evlerinden tepki gösteren halka polis plastik mermiyle karşılık verdi. O anlar kameraya yansırken sosyal medyada birçok kullanıcı polisin müdahalesine tepki gösterdi.


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