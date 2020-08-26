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Dünya Trumptan yeni iddia Çin, ABD seçimlerini Bidenın kazanmasını istiyor
AMERİKA

Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

Trump'tan yeni iddia: Çin, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti
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Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti. Gazeteci Reid, Trump'a 'Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?' sorusunu sordu. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.


"Borsamız çöker"

Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.

Basın toplantısında Trump'ı şaşkına çeviren soru: Amerikan halkına söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?
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Basın toplantısında Trump'ı şaşkına çeviren soru: Amerikan halkına söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında HuffPost muhabiri S.V. Date'in, '3 buçuk yılın ardından Amerikan halkına söylediğiniz yalanlardan dolayı pişman oldunuz mu?' sorusu üzerine bir anlık duraksadıktan sonra soruyu cevapsız bıraktı.


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