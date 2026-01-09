Trump Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yla Beyaz Saray'daki buluşmanın tarihini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu şubatın ilk haftasında beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Petro ile yapacağı görüşmenin iyi sonuçlar vermesini umduğunu belirtti.
Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.