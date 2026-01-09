Trump açık açık duyurdu: Bir ülkeye daha kara operasyonu başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Meksika’yı hedef aldı. Kara operasyonu mesajı veren Trump, "Kartellerle ilgili olarak artık karada vurmaya başlayacağız. Karteller Meksika'yı yönetiyor, bunu izlemek çok üzücü" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi’nde yürütülen deniz operasyonlarının ardından yeni bir aşamaya geçileceğini belirterek, kartellere yönelik kara saldırılarının başlatılacağını duyurdu.
"Meksika'ya saldıracağız"
Trump, daha önce de Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini öne sürmüştü. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurgulamıştı.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, Maduro ile eşi kaçırılmıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.