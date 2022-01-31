Dünya Trump kongre baskıncılarına af sözü verdi
ABD SEÇİMLERİ

Trump kongre baskıncılarına af sözü verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump son mitinginde 2024'te seçilmesi durumunda ABD kongre baskınında hapis cezası alanlara 'af' sözü verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Trump kongre baskıncılarına af sözü verdi
Trump kongre baskıncılarına af sözü verdi

ABD Eski Başkanı Donald Trump, 2024'teki seçimlere 2 sene olmasına rağmen mitinglerine devam ediyor.

Trump'ın miting için adresi yoğun destek gördüğü Texas'tı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde Trump 'seçim vaadi' olarak 6 Ocak'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınında tutuklananlara 'af' çıkaracağını açıkladı. Kongre baskınında 4 kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi yaralanmıştı.

ABD Kongre Baskını
ABD Kongre Baskını

Trump konuşmasında "Eğer aday olursam ve kazanırsam, 6 Ocak'taki insanlara adil olacağız. Onlara adil davranacağız. Eğer af çıkarmamız gerekirse af çıkaracağız çünkü onlara hiç adil davranılmadı" dedi.

Trump kendisi hakkında soruşturma açılmasına ilişkin ise "Bu insanlar ırkçı ve hasta insanlar, zihinsel olarak hastalar. Kişisel haklarımı korumaksızın benim peşimdeler. Ancak aslında bu insanlar benim peşimde değil, sizin de peşinizde" diyerek tepki gösterdi.

ABD'nin 45. ve 47. ABD Başkanı

Trump'ın mitinginde bir başka detay da gözlerden kaçmadı. Mitinginde Trump'ın kürsüsündeki yazıda hala 'Başkan Donald Trump' yazması dikkatleri çekti.

Trump geçtiğimiz gün de golf oynarken çekilmiş videosunda, kendisini ABD'nin 45. ve 47. ABD Başkanı ilan etmişti.

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