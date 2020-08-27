Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump, Miçotakis ile görüşmesinde Doğu Akdenizde diyalog çağrısı yaptı
AMERİKA

Trump, Miçotakis ile görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de diyalog' çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü.
ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Yunanistan'ın büyüdüğünü iddia etti: Kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor
DÜNYA
Yunanistan'ın büyüdüğünü iddia etti: Kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor

Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı
DÜNYA
Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim
GÜNDEM
Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim
Abone Ol Google News
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

​Sonuca en yakın iki aşının gönüllü denemeleri başlıyor...
Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?
Türkiye Doğu Akdenizde yeni Navtex yayınladı: Tatbikat yapılacak

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

​Erol Bulut'un oyunculara fırçası sosyal medyada gündem oldu.

Emre Mor attığı golle hocasından tam not aldı.

Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

​Yangın sonrası ortaya çıkan manzara yürek burktu.
İşkence ile öldürüldü

İşkence ile öldürüldü

​Altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve dövülmüş...
Göreve başladılar

Göreve başladılar

​Bakanlığın talimatıyla 81 ilde kurulmuştu..
​Mahkeme<br>kararını verdi

​Mahkeme
kararını verdi

​Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröristin cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.