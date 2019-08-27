​Trump'tan Modi'ye İngilizce şakası

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da gerçekleşen G7 zirvesinde bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye İngilizce şakası yaptı. Trump basın mensuplarının sorularına Hintçe karşılık veren Modi'yi göstererek 'Aslında çok iyi İngilizce biliyor ama konuşmak istemiyor' dedi. Trump'ın bu sözlerine kahkaha ile karşılık veren Modi ise Trump'ın elini sıkmakla yetindi.



