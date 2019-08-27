Dünya Trumptan Modiye İngilizce şakası
AMERİKA

Trump Modi şaka

Trump'tan Modi'ye İngilizce şakası

ABD Başkanı Trump G7 zirvesinde bir araya geldiği Modi ile dalga geçti. Modi'nin sorulara Hintçe cevap vermesi üzerine Trump "Aslında çok iyi İngilizce biliyor ama konuşmak istemiyor" diyerek kahkaha attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak

ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da gerçekleşen G7 zirvesinde bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye İngilizce şakası yaptı.

Trump basın mensuplarının sorularına Hintçe karşılık veren Modi'yi göstererek "Aslında çok iyi İngilizce biliyor ama konuşmak istemiyor" dedi. Trump'ın bu sözlerine kahkaha ile karşılık veren Modi ise Trump'ın elini sıkmakla yetindi.

​Trump'tan Modi'ye İngilizce şakası
OYNAT 00:00
​Trump'tan Modi'ye İngilizce şakası
ABD Başkanı Donald Trump Fransa'da gerçekleşen G7 zirvesinde bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye İngilizce şakası yaptı. Trump basın mensuplarının sorularına Hintçe karşılık veren Modi'yi göstererek 'Aslında çok iyi İngilizce biliyor ama konuşmak istemiyor' dedi. Trump'ın bu sözlerine kahkaha ile karşılık veren Modi ise Trump'ın elini sıkmakla yetindi.


Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.