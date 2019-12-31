Dünya Trump Saldırıyı İran organize ediyor
AMERİKA

Trump: Saldırıyı İran organize ediyor

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin işgaliyle ilgili Trump'tan açıklama geldi. Trump "İran, ABD elçiliğimize yönelik saldırıyı yönetiyor, bu olaydan onlar sorumlu tutulacak" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

  • Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak" dedi.

Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik" ifadelerini kullandı.

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Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girdi: Diplomatlar binayı daha önce terk etti

Büyükelçilik önünde protestolar

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular elçilik binasına girmişti.

Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girdi: Diplomatlar binayı daha önce terk etti
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