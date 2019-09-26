Dünya Trump telefon krizinden güçlenerek çıkabilir
AMERİKA

Trump 'telefon krizinden' güçlenerek çıkabilir

ABD'de 2020 seçimleri yaklaşırken, Başkan Trump'ın Ukrayna lideri Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesi siyasi tartışmaları alevlendirdi. Beyaz Saray'ın yayınladığı dökümana göre, Trump Ukrayna'da derin bağlantıları olan rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Bu nedenle dış ülkeden siyasi destek almakla suçlandı ve görevden azledilmesi için bir soruşturma başlatıldı. Krizi yenisafak.com'a değerlendiren uzmanlar, Trump'ın bu krizden daha güçlü çıkabileceğine dikkat çekti.

Hasan Hız Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı görüşme hakkında azil soruşturma başlatılmasına neden oldu.
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı görüşme hakkında azil soruşturma başlatılmasına neden oldu.

ABD Başkanı Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi ABD'de siyasi krize neden oldu. Trump'ın 2020 seçimlerindeki en büyük rakibi Biden'ın oğluna ait şirketlerin Ukrayna'da soruşturulmasını istemesi hakkında azil soruşturması açılmasına neden oldu.

Yaşanan kriz 2020 başkanlık seçimlerini nasıl etkileyecek?" sorularını da gündeme getirdi.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Polis Akademisi'nden Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Yanarışık, Trump'ın azledilmek bir yana bu süreçten daha güçlü çıkabileceğine işaret etti.

Demokratların görevden uzaklaştırma hamlelerinin, Trump tabanını daha fazla konsolide edeceğini belirten Yanarışık, "Trump'ın telefonda baskı yaptığı iddia edilen Zelenskiy, bu iddiayı yalanladı ve 'kimse bana bir zorlamada bulunmadı' dedi. Demokratlar iddialarını ispatlayamazsa, Trump bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacak. Trump'ın 'Beni demokratik yollardan yenemeyeceklerini anlayan Demokratlar, gayri meşru yollara saparak ve iftiralar atarak önümü kesmeye çalışıyor' argümanı çok daha inandırıcı hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın göreve gelmesinden önce ve sonra birçok kriz yaşandığını hatırlatan Yanarışık'a göre, 2020 seçimlerine normal koşullarda gidilmeyecek:

  • "Rusyanın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik ithamlar, Trump'ın bir porno oyuncusuyla ilişkiye girdiğine ve susması karşılığında para ödediğine dair iddialar, kendisi gibi meşhur kişilerin kadınlara rahatça cinsel istismarda bulunabileceğiyle övündüğü eski ses kayıtlarının basına sızdırılması gibi olaylar, bunlardan sadece birkaç tanesi. Her ne kadar şimdi ilk kez somut adımlar atılıyor olsa da Trump'ın azledilmesi meselesi daha önce de birçok kez gündeme gelmişti."

ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri için hazırlıklara başladı.

ABD'li siyasiler krizden besleniyor

  • "Rakibe bel altı vuruşlar yapmak, son dönemdeki ABD siyasetinin yeni normali haline geldi. Donald Trump'ın bundan rahatsız olduğunu sanmıyorum. Tam tersine, siyasetin bu mecraya sürüklenmesinden memnuniyet duyan ve karşılıklı skandal iddialarına boğulmuş bir seçim sürecine girmekten çekinmeyecek bir siyasetçi profili çizdiğini düşünüyorum.. Zaten seçim öncesi ve sonrasında kendisine yöneltilen ithamların hem Trump'ın başkan seçilmesini hem de görev sürecinde kamuoyu desteğini artırmasını engelleyemediği gördük."

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