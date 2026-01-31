Trump’ın imzası beklenirken federal kapanma: ABD’de gece yarısı devlet durdu

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bütçe öngören paketin Senatodan geçmesine rağmen Temsilciler Meclisi'nin hafta sonu toplanmayacak olması, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.