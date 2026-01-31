Venezuela'da genel af yasası çıkarılacak: İşkence iddialarıyla gündeme gelen cezaevi kapatılıyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede "genel bir af yasası" çıkarılacağını ve işkence iddialarıyla gündeme gelen El Helicoide Cezaevi'nin kapatılacağını söyledi.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, adli yıl açılış töreninde konuştu.
Bu arada, Nobel Barış Ödüllü muhalif lider Maria Corina Machado, genel af yasası kararının ABD hükümetinin baskısı sayesinde gerçekleşeceğini savundu.
Caracas'ın güneyinde yer alan El Helicoide Cezaevi, serbest kalan çok sayıda Venezuelalının unutamadığı bir yer olarak tanımlanıyor.
El Helicoide'nin aşırı kalabalık, asgari sağlık koşullarının yokluğu, haraç ve çeşitli istismar türleri iddialarıyla gündeme gelmişti.