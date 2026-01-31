Venezuela'da genel af yasası çıkarılacak: İşkence iddialarıyla gündeme gelen cezaevi kapatılıyor

"Bu trajedinin ortak sorumlusu olan bir kişinin güven ya da istikrar inşa etmesi mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Delcy Rodriguez, askeriye, güvenlik veya geçiş sürecine imkan tanıyacak herhangi bir alanda politika üretme kabiliyetine sahip değildir"