Venezuela yeni petrol reformunu oybirliğiyle kabul etti

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın çalışanları, Karakas’ta Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından Hidrokarbon Yasası’nı desteklemek ve devrik Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Venezuela, Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından ABD ile ilişkileri yumuşatmak amacıyla 26 Ocak’ta ulusal petrol sektörünü özel yatırımlara açan bir reformu kabul etti.