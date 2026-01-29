ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Venezuela'da yeni bir askeri harekat planlamıyoruz

Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde deniz piyadelerinin görev yapmaya devam edeceğini söyleyen Rubio, güç kullanımının yalnızca ABD güçlerine doğrudan tehdit olduğunda bir seçenek olarak kalacağını bildirdi.

Rubio, “Yine de Başkan Donald Trump, ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için başkomutan olarak muhtemel seçenekleri asla göz ardı etmez” diye konuştu.