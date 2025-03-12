Trump'ın planı başladı: Gümrük vergileri arttı

Trump, dün iş dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıda, tarife ne kadar yüksek olursa firmaların ABD'ye yatırım yapma olasılığının da o kadar artacağını savunmuştu. Son bir ayda S&P 500 endeksindeki yüzde 8'lik düşüşe rağmen Trump,

"En büyük kazanç ülkemize gelip iş üretmeleri olur. Bu, tarifelerin kendisinden bile büyük bir kazançtır ancak tarifeler de bu ülkeye çok para kazandıracaktır."