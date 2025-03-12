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Trump'ın planı başladı: Gümrük vergileri arttı

Trump'ın planı başladı: Gümrük vergileri arttı

11:3612/03/2025, Çarşamba
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi. Trump'ın ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarife kararı, uygulanmaya başladı. Bu karar, ABD ekonomisinde durgunluğa yol açabileceği konusunda çeşitli endişeler doğurduğu bir dönemde alındı.

Söz konusu tarifelerin yanı sıra Kanada, Meksika ve Çin'e ayrı tarifeler uygulayan Trump, 2 Nisan'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Brezilya ve Güney Kore gibi ticaret ortaklarına da "karşılıklı" oranlarla vergi getirmeyi planlıyor.

Trump, dün iş dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıda, tarife ne kadar yüksek olursa firmaların ABD'ye yatırım yapma olasılığının da o kadar artacağını savunmuştu. Son bir ayda S&P 500 endeksindeki yüzde 8'lik düşüşe rağmen Trump,
"En büyük kazanç ülkemize gelip iş üretmeleri olur. Bu, tarifelerin kendisinden bile büyük bir kazançtır ancak tarifeler de bu ülkeye çok para kazandıracaktır."
ifadelerini kullanmıştı.

ABD komşularına ek tarifeler uygulamıştı

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.



#ABD
#alüminyum
#Çelik
#Donald Trump
#gümrük vergisi
#tarife

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