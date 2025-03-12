Trump'ın planı başladı: Gümrük vergileri arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi. Trump'ın ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarife kararı, uygulanmaya başladı. Bu karar, ABD ekonomisinde durgunluğa yol açabileceği konusunda çeşitli endişeler doğurduğu bir dönemde alındı.
Söz konusu tarifelerin yanı sıra Kanada, Meksika ve Çin'e ayrı tarifeler uygulayan Trump, 2 Nisan'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Brezilya ve Güney Kore gibi ticaret ortaklarına da "karşılıklı" oranlarla vergi getirmeyi planlıyor.
ABD komşularına ek tarifeler uygulamıştı
ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.
Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.