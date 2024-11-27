Trump'ın sınır 'çarı' açık açık tehdit edip uyardı: Belediye Başkanı sivil itaatsizlik çağrısı yaptı

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın göreve getirdiği sınır sorumlusu Tom Homan ülkeyi karıştıracak göçmen politikasını hayata geçirmeyi planlıyor. Homan toplu sınır dışı planına direnmeyi planlayan sığınak şehirlerin belediye başkanlarını 'bizi sınamayın' diyerek uyardı. Toplu bir sınır dışı uygulamasının yapılacağını da söyleyen Homan, 'sivil itaatsizlik' çağrısı yapan Denver Belediye Başkanı Mike Johnston'a karara uymayı reddetmesi halinde doğrudan tehditte bulundu.
Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin ardından, eski Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Direktör Vekili
yeni yönetiminde "sınır çarı" olarak görevlendireceğini duyurmuştu.
Trump'ın ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu başlatma sözü vermesinin ardından Homan'a böyle bir pozisyon teklif edilmesi bekleniyordu.
"Toplu bir sınır dışı olacak"
Salı günü Teksas'ın Eagle Pass kentinde Teksas Ulusal Muhafızları ve Teksas Kamu Güvenliği Departmanı görevlileriyle konuşan Homan, Trump'ın planının ilerleyeceği konusunda güvence verdi.
Homan
"Açıkça söyleyeyim, toplu bir sınır dışı olacak çünkü sınırda yaşanan toplu yasadışı göç krizini yeni bitirdik."
dedi.
Tehdit etti: Hapse atmaya razıyım!
Uyarı Denver Belediye Başkanı Mike Johnston ve diğerlerinin federal sınır dışı etme çabalarına karşı koyacaklarını söylemelerinin ardından geldi. Johnston, bunu yaptığı için hapse girmekten 'korkmadığını' söyledi.
Pazartesi günü Hannity'de görünen Homan, Johnston'a uymayı reddetmesi halinde doğrudan tehditte bulunarak
"Ben ve Denver belediye başkanı bir konuda hemfikiriz; o hapse girmeye razı. Ben de onu hapse atmaya razıyım."
ifadelerini kullandı.
Sivil itaatsizlik çağrısı
Johnston ise salı gecesi CNN'e yaptığı açıklamada
'vatandaşların '10 yaşındaki çocukların kelepçeli olarak sınıftan çıkarılmasını'
önlemek için sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunmalarını beklediğini söyledi.