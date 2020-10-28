Trump’tan Dağlık Karabağ yorumu: Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde gerçekleştirileceği miting öncesi uçağa binmeden önce Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusunu, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir" şeklinde yanıtladı.

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OYNAT 01:44 Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:51 Cephedeki Ermenistan askerleri isyan etti: Bizi burada bırakıp gittiler, üç gündür açız Ermenistan cephesinden yenilgi haberleri gelmeye devam ederken, paylaşılan bir video Ermenistan askerlerinin içler acısı halini gözler önüne serdi. Askerler 'Bizi burada bırakıp gittiler. Üç gündür yemek yok, kimsenin bizi umursadığı yok' diyerek isyan etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:05 Ermenistan Dışişleri Bakanı canlı yayında rezil oldu: Sizin politikanız bu mudur? Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda zor anlar yaşadı. Gazeteci Kristin Amanpour'un BM Güvenlik Konseyi kararları ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamadı. BiP'te paylaş

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