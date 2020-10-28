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Dünya Trumptan Dağlık Karabağ yorumu Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı
AMERİKA

Trump’tan Dağlık Karabağ yorumu: Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı

ABD Başkanı Trump, Andrews Hava Üssü’nde bir gazetecinin Dağlık Karabağ krizinde ateşkesin bozulmasına yönelik sorduğu soruya, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşamaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" şeklinde yanıt verdi.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde gerçekleştirileceği miting öncesi uçağa binmeden önce Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusunu, "Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir" şeklinde yanıtladı.

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