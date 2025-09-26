Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan idam kararnamesine onay

Trump'tan idam kararnamesine onay

15:1626/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump, ABD'nin başkentinde idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesini imzaladı
Trump, ABD'nin başkentinde idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da federal idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.


Federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulanarak, başsavcı ve Washington bölge savcısına başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.


Açıklamada, "Başkan Trump, DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadesi kullanıldı.

Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.



#ABD Başkanı Donald Trump
#ABD'nin başkenti Washington
#Beyaz Saray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 26 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi