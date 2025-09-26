Konteyner cinayeti davasında karar: Tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldı. Yapılan çalışmalarda cesedin Nihat Salih’e (79) ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, kamera kayıtlarında Bilal Dilek’in, (39) çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılmayan eşyalar attığı görüldü. Dilek’in evinde bulunan paspas ve balta üzerinde Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Bilal Dilek ‘kasten öldürme suçundan tutuklandı. Dilek’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.





‘BEN YALAN SÖYLEMİYORUM, DOĞRULARI KONUŞUYORUM’





Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Yemin ederim ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8’de işe gittim. Ertesi gün eve geldim. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Verdiğim ifadenin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.





‘PİŞMANLIK İNDİRİMİ UYGULANMADI’





Mahkeme heyeti, sanık Bilal Dilek’i, Nihat Salih’e yönelik “Canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın aşamalardaki savunmasında atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının bulunmaması dikkate alınarak ileride suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığından cezada herhangi bir indirim uygulamadı.



