Sancağın köşesine yerleştirilen karekod okutulduğunda hem okul hem de sancak hakkında bilgi alınabildiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:





"Sancağı merkezin giriş kapısının tam karşısına astık. Görenler, bunun basit bir şey olduğunu zannediyor. Fotoğraf, resim ya da yapıştırma olduğunu düşünüyor ama yaklaşıp dokundukları zaman, elleriyle hissettiklerinde farklı bir kazıma sistemi olduğunun farkına varıyorlar. Bu da zaten Ahi Sancağı'nı farklı kılıyor. Türkiye'de bununla ilgili araştırmalar, incelemeler yaptık, internetten de araştırdık ama böyle camın üzerine kazıma yöntemiyle yapılan eser hiç görmedik. Türkiye'de ilk olma özelliğini de taşıyor."