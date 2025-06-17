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Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşma imzalanmazsa önemli gelişmeler yaşanır

Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşma imzalanmazsa önemli gelişmeler yaşanır

00:0817/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trump, İran anlaşma imzalamazsa savaşa dahil olabileceklerinin sinyalini verdi.
Trump, İran anlaşma imzalamazsa savaşa dahil olabileceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimini hedef aldı. "Ya İran ile bir anlaşma sağlanacak ya da bölgede önemli gelişmeler yaşanacak." diyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Eğer İran anlaşma yapmazsa bu, stratejik bir hata olur." dedi.

Trump, İsrail-İran savaşının beşinci gününde ilk kez savaşa dahil olma konusunda mesaj verdi.

"İran hâlâ masada, anlaşmak istiyorlar"

"Ya İran ile bir anlaşma sağlanacak ya da bölgede önemli gelişmeler yaşanacak."
diyen Trump,
"İran’a 60 gün verdim. Sonra 61. günde ne olduğunu gördüğünüz. İran anlaşmayı imzalamalıydı. İran hâlâ masada gibi, anlaşmak istiyorlar."
iddiasında bulundu.

"Anlaşma imzalamamak aptalca olur"

"İran’da nükleer silah görmek istemiyoruz. Bunu sağlayacağız."
vurgusu yapan Trump,
"Anlaşma imzalanacaktır. İmzalamaması aptalca olur."
diye konuştu.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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