Trump'tan Minneapolis'teki gösterilere ilişkin Belediye Başkanı ve protestoculara sert uyarı: Silahlar ateşlenir Trump'tan Minneapolis'teki gösterilere ilişkin Belediye Başkanı ve protestoculara sert uyarı: Silahlar ateşlenir ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri uyardı. Trump "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim. Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 29 Mayıs 2020, 08:40 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2020, 08:48 AA