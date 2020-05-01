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Dünya Trumptan ülkedeki yaşlılar için virüsten koruma adımı Başkanlık bildirisi imzalandı
AMERİKA DÜNYA

Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı: Başkanlık bildirisi imzalandı

Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı: Başkanlık bildirisi imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korunması için bir Başkanlık bildirisi imzaladı. Ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi kişisel koruma ekipmanı gönderilirken, bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

Trump, söz konusu adımı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurdu.

  • Başkanlık bildirisi kapsamında, ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi kişisel koruma ekipmanı gönderilirken, bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak.

Bildiriyle bakımevlerindeki bilgi paylaşımına ilişkin de yeni düzenlemeler getirilirken, yönetimlerden yaşlılara ve yakınlarına yeni tip koronavirüs vakalarının bildirilmesi şart olacak.

Ayrıca, bakımevlerinin güvenliği ve kalitesinin sağlanması için bir koronavirüs komisyonu da kurulacak.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz
KORONAVİRÜS
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz

ABD'de yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de yaşlı bakımevlerinde ölümlerin çoğalması son dönemde ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

  • Virüs nedeniyle yaklaşık 62 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, bu ölümlerin yaklaşık 11 bininin yaşlı bakımevlerinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Uzmanlar ise bu ölümlerin nedenini bakımevlerinde yeterli personel olmaması ve yaşlılara yeterince test yapılmamasına bağlıyor.

ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
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Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York’ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart’ta New York’a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk’taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı.
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Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York’ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11’inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
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İlk günler eleştirilere neden olmuştu <br> <br> USNS Comfort Hastane Gemisi'ne ilk günler sadece hastanelerden Kovid-19 testi negatif raporu almış hastalar kabul ediliyordu.
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New York hastaneleri Kovid-19 hastalarıyla dolup taşarken söz konusu hastane gemisine ilk hafta sadece 3 hasta kabul edilmesi eleştirilere neden olmuştu.
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Bunun üzerine Pentagon, gemiye hasta kabul koşullarında değişikliğe giderek, şehirdeki hastanelerin yükünü azaltmak için virüs taramalarının artık iskelede yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı.
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Johns Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, New York’ta Kovid-19 bağlantılı 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybı bulunuyor.
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ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Title
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı.

MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, maske,dezenfektan, solunum cihazı, siperlik ve tıbbi malzeme üretiminde ise rakiplerine fark attı. Üretim ile ülkenin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanırken, 55 farklı ülkeye de askeri uçak gemileri ile yardım gönderildi. Yardım gönderilen ülkeler arasında son olarak küresel güç olarak nitelendirilen ABD eklendi.
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Maske, solunum cihazı, siperlik ve dezenfektan konusunda büyük sıkıntı yaşayan ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1.5 milyona dayandı. Üretim sorunu yaşayan, sağlık sistemi çökme noktasına gelen ABD'ye bugün MSB'ye ait askeri uçakla yardım gönderilecek.
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Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
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Milli Savunma Bakanlığı sabahın erken saatlerinde ABD'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak.
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Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.
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YARDIMLARIN ÜZERİNDE YİNE O MESAJ VAR Daha önce 55 ülkeye yardım gönderen Türkiye, kolilerin üzerine Mevlana'nın sözlerini not etmişti. Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var sözleri ABD'ye gidecek yardımların üzerinde de yer aldı.
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.


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