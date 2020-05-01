Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı: Başkanlık bildirisi imzalandı

Trump, söz konusu adımı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurdu.

Başkanlık bildirisi kapsamında, ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi kişisel koruma ekipmanı gönderilirken, bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak.

Bildiriyle bakımevlerindeki bilgi paylaşımına ilişkin de yeni düzenlemeler getirilirken, yönetimlerden yaşlılara ve yakınlarına yeni tip koronavirüs vakalarının bildirilmesi şart olacak.

Ayrıca, bakımevlerinin güvenliği ve kalitesinin sağlanması için bir koronavirüs komisyonu da kurulacak.

KORONAVİRÜS ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz

ABD'de yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de yaşlı bakımevlerinde ölümlerin çoğalması son dönemde ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Virüs nedeniyle yaklaşık 62 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, bu ölümlerin yaklaşık 11 bininin yaşlı bakımevlerinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Uzmanlar ise bu ölümlerin nedenini bakımevlerinde yeterli personel olmaması ve yaşlılara yeterince test yapılmamasına bağlıyor.

FOTOĞRAF 21 Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York’ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart’ta New York’a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk’taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı. Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York’ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11’inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. İlk günler eleştirilere neden olmuştu <br> <br> USNS Comfort Hastane Gemisi'ne ilk günler sadece hastanelerden Kovid-19 testi negatif raporu almış hastalar kabul ediliyordu. New York hastaneleri Kovid-19 hastalarıyla dolup taşarken söz konusu hastane gemisine ilk hafta sadece 3 hasta kabul edilmesi eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine Pentagon, gemiye hasta kabul koşullarında değişikliğe giderek, şehirdeki hastanelerin yükünü azaltmak için virüs taramalarının artık iskelede yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı. Johns Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, New York’ta Kovid-19 bağlantılı 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybı bulunuyor. ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yok'tan ayrılıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı. BiP'te paylaş

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