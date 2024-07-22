Tunus'taki Kadın ve Doğum Hastanesinin hasta bakım servisi TİKA tarafından yenilendi: Yılda 8 bin doğum gerçekleşiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Tunus'taki Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin hasta bakım servisini yenileyerek hizmete sundu.





Başkent Tunus'taki ülkenin ilk tam teşekküllü doğum hastanesi olan Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürü Tarık Bin Nasır, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Tunuslu yetkililer ve hastane görevlileri katıldı.









Büyükelçi Demircan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, özellikle kadın ve çocuklara hizmet veren bir hastaneye katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.





Tunus Halk Sağlığı Müdürü Bin Nasır da iki ülke arasında sağlık alanında ilişkileri geliştirecek bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını, bu tür projelerin sağlık alanında farklı işbirliklerinin önünü açacağını dile getirdi.









TİKA'nın hasta bakım servisinin yenilenmesinde modern tıbbi ekipmanlar kullandığını belirten Bin Nasır, yenilenen bölümlerin açılmasıyla beraber hastanenin daha sağlıklı ve iyi bir şekilde hizmet vereceğini söyledi.





Vesile Burgiba Kadın ve Doğum Hastanesinde yılda 8 bin doğum gerçekleştiriliyor

Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin ülkedeki ilk ve en büyük doğum hastanesi olduğuna dikkati çeken Tunus TİKA Koordinatörü Cebeci ise hastanede bir yılda 20 bin civarında muayene yaklaşık 8 bin de doğumun gerçekleştirildiğini aktardı.





TİKA'nın 2012 yılından bu yana Tunus'ta çeşitli projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Cebeci, şunları kaydetti:

"Hastane bünyesinde bulunan servis odalarının ultrason cihazı dahil önemli bir kısmı yenilendi. Hastanenin hasta bakım kapasitesini artıran bu proje aynı zamanda yatış yapan hastaların konforlu ve sağlıklı bir hizmet almalarını sağlayacak. Tunus'ta sağlık alanında birçok proje gerçekleştirdik, bu projelerin devamı için çalışmalarımızı devam ettirme gayreti içerisindeyiz."



