Türk eczacılar ‘Gazze’ye ilaç’ olacak

Türkiye’nin 81 ilinden eczacılar da öldürülen meslektaşlarının sunamadığı hizmetleri düzenledikleri kampanyayla sağlayacak. Bir ay sürecek kampanyayla toplanan bağışlar, Yeryüzü Doktorları’nın ‘Gazze’ye İlaç Ol’ kampanyasıyla birlikte Refah Sınır Kapısı’ndan bölgeye ulaştırılacak.

Topluluk adına konuşan Eczacı Fatih Emin Taşçı, “Bu insanlık dramına karşı sessiz kalmayı ve çaresizce beklemeyi yaptığımız meslek yeminimize ihanet olarak görüyoruz. Öldürülen meslektaşlarımızın sunamadığı ilaçları ve sağlık hizmetlerini bizler sağlamanın çabasında olacağız” diye konuştu.