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Dünya

Türk eczacılar ‘Gazze’ye ilaç’ olacak

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü bombardımanlar nedeniyle sağlık sistemi tamamen çöktü. Filistin’de ilaç tedariği sağlayan eczanelerin ise tamamı şu an hizmet dışı.

Saliha Engin
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 02:56 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin 81 ilinden eczacılar da öldürülen meslektaşlarının sunamadığı hizmetleri düzenledikleri kampanyayla sağlayacak. Bir ay sürecek kampanyayla toplanan bağışlar, Yeryüzü Doktorları’nın ‘Gazze’ye İlaç Ol’ kampanyasıyla birlikte Refah Sınır Kapısı’ndan bölgeye ulaştırılacak.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Topluluk adına konuşan Eczacı Fatih Emin Taşçı, “Bu insanlık dramına karşı sessiz kalmayı ve çaresizce beklemeyi yaptığımız meslek yeminimize ihanet olarak görüyoruz. Öldürülen meslektaşlarımızın sunamadığı ilaçları ve sağlık hizmetlerini bizler sağlamanın çabasında olacağız” diye konuştu.



#Gazze
#Sağlık
#Destek
#Ortadoğu
20 dakika önce
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