Türk hackerlar kabusu olmuştu: İsrailli Bakan Katz numarasını değiştirebilir

Bir Türk hacker grubu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın cep telefonu numarasını bularak sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın ardından grubun bir üyesi Katz'ı görüntülü arayarak sert mesajlar verdi.

Görüşmeye dair ekran görüntüleri de sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İsrail alarma geçti

İsrail güvenlik birimleri, bu olayın ardından “Am Kalavi” harekâtından bu yana güvenlik görevlilerine yönelik siber saldırı girişimlerinin artışta olduğunu kaydetti.

"Telefonuma saldırıyorlar"

Olayın ardından bir açıklama yapan Yisrael Katz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü çeteler, sınıflandırılmamış sivil telefonumu arıyor ve nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor." dedi.

Katz, "Onlar aramaya ve tehdit etmeye devam ettikçe, ben de onların terörist liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Katz numarasını değiştirecek"

İsrail'i sarsan, dünyada büyük yankı uyandıran olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

İsrail medyası, yaşanan olay nedeniyle Katz'ın muhtemelen telefon numarasını değiştirmek zorunda kalacağını yazdı.







