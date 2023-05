Türkevi saldırganı kamerada

ABD’de Türkevi’ne saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin içerisinde bulunduğu Türkevi’ne önceki gün levyeli saldırı gerçekleştirilmiş, binanın ön cephesindeki tüm camlar parçalanmıştı. Türkevi’ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. New York Polis Departmanı (NYPD) saldırganın görüntülerini paylaştı. Şahsın elindeki demir çubukla metro istasyonundan çıktığı görüldü. New York Polisi saldırıyla ilgili bilgisi olanlara ihbar çağrısında bulunurken NYPD’den yapılan açıklamada, saldırganı görenlerin polisi araması istendi. ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için cumartesi gününden bu yana Türkevi’nde oy kullanıyor.