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Dünya

Türkevi saldırganı kamerada

New York polisi ABD'de Türkevi'nin camlarını kıran şahsın görüntülerini paylaşarak, saldırıyla ilgili bilgisi bulunanların ihbar hattını araması çağrısını yaptı. Görüntülerde, elinde levye olan bir kişinin metro istasyonundan çıkış anları yer aldı. ABD’deki Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 20 Mayıs’tan bu yana Türkevi’nde oy kullanıyor.

04:00 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Saldırgan elindeki levyeyle metroda gelmiş.

Saldırgan elindeki levyeyle metroda gelmiş.

ABD’de Türkevi’ne saldıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin içerisinde bulunduğu Türkevi’ne önceki gün levyeli saldırı gerçekleştirilmiş, binanın ön cephesindeki tüm camlar parçalanmıştı. Türkevi’ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. New York Polis Departmanı (NYPD) saldırganın görüntülerini paylaştı. Şahsın elindeki demir çubukla metro istasyonundan çıktığı görüldü. New York Polisi saldırıyla ilgili bilgisi olanlara ihbar çağrısında bulunurken NYPD’den yapılan açıklamada, saldırganı görenlerin polisi araması istendi. ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için cumartesi gününden bu yana Türkevi’nde oy kullanıyor.



#Türkevi
#ABD
#New York
33 dakika önce
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