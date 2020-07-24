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Türkiye seyirci kalmaz: Mısır Libya'ya müdahale ederse Türkiye dahil olur

Libya Dışişleri Bakanlığı diplomatı Muhammed Salih Umeyş, darbeci Sisi yönetiminin Libya’ya asker gönderemeyeceğini söyledi. Umeyş, “Mısır’ın, Libya’ya müdahalesi durumunda Türkiye buna sessiz kalmaz” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk askeri gücünün Libya’ya gelmesinin dengeleri değiştirdiğini söyleyen Libya Dışişleri Bakanlığı diplomatı Muhammed Salih Umeyş, krizden siyasi bir çözümle çıkılmasının konunun diğer taraflarıyla Türkiye’nin yapacağı ortaklıklara bağlı olduğunu dile getirdi. Hafter’in başka devletlerin kullandığı bir araç olduğunu belirten Umeyş, “Artık siyasi müzakerelerde bir şahıs olarak kesin olarak rolü bitmiştir” dedi. Mısır’da darbeci lider Sisi’nin Libya’ya asker göndermesinin zor olduğuna dikkat çeken Umey, “Ayrıca böyle bir durum kendi aralarında ihtilaflı olan Libya halkını tek yumruk haline getirecektir. Mısır’ın, Libya’ya müdahalesi durumunda Türk tarafı da buna seyirci kalmayacaktır” dedi.

Muhammed Salih Umeyş

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SİRTE YIĞINAĞI

Libyalı diplomat Muhammed Salih Umeyş, ülkesinde yaşananları Yeni Şafak’a değerlendirdi. Libya’da Sirte etrafında askeri yığınak yapıldığını belirten Umeyş, “Sirte cephesine Meşru Mutabakat Hükümeti asker ve askeri teçhizat gönderiyor. Son hazırlıklar yapılıyor. Şu anda bir bekleme durumu hakim. Kısaca bir bekleme ve hazırlık durumu hakim” dedi.

HEZİMETE UĞRATILDI

  • Libya ve Türkiye arasında yapılan askeri anlaşmanın mevcut hükümetin meşruiyeti ve muhafazası için çok önemli olduğunu vurgulayan Umeyş, “Çünkü Trablus’un isyancıların eline düşmesi an meselesiydi. Fakat öncelikle Allah’ın sonra da Türkiye ile Libya Hükümeti’nin yaptığı anlaşma sayesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti bu saldırılara karşı direnebildi ve isyancıları hezimete uğrattı” diye konuştu.

ÇÖZÜM TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRECEK

Türk askeri gücünün Libya’da dengeleri değiştirdiğini söyleyen Umeyş, “Bu çok net. Bölgesel olarak da Türkiye’yi kolaylıkla göz ardı edilmeyecek bir ülke haline getirdi. Bunun devamı da tabii olarak Türkiye’nin meşru hükümete olan desteğinin devamına ve adil bir şekilde bu krizden siyasi bir çözümle çıkılması noktasında konunun diğer taraflarıyla yapacağı ortaklıklara bağlı. Eğer Türkiye bu noktada başarılı olursa bence hem bölgesel anlamda hem de uluslararası planda konumu çok güçlendirmiş olacak” dedi.

SİSİ ORDU GÖNDEREMEZ

  • Mısır’ın Libya’ya müdahalesinin farklı şekillerle de olsa 2014’den beri gündemde olduğunu belirten Umeyş, şöyle konuştu: “Sisi yönetimi aslında, ordunun sınır dışına gönderilmesi noktasında kendisinden korkan bir yönetim. Çünkü Sisi ordusunu müttefik olduğu ülkelere destek için Yemen’e bile göndermedi. Dolayısıyla Libya’ya ordusunu göndermesi çok zor bir durum.”

Hafter’in rolü bitti

Hafter’i, başka devletlerin kullandığı bir alet olarak tanımlayan Umeyş, “Gerçekte kendi başına karar verme gücüne sahip değil. Onun ne karar vereceğini belirleyen Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya ve Fransa. Bu itibarla Hafter’in ne gerçek manada bir askeri gücünden söz edebiliriz ne de karar verme kudretinin olduğundan” ifadesini kullandı. Umeyş, Libya halkının büyük çoğunluğunun Hafter’i desteklemediğini vurguladı. “Geçen ay elde edilen askeri zaferler Hafter yanlılarını aleni şekilde desteklerini çekmelerine sebep oldu. Hafter bitti. Artık siyasi müzakerelerde bir şahıs olarak Hafter’in kesin olarak rolü bitmiştir” dedi.

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Cufra anahtar

Hafter
  • Askeri, ekonomik ve siyasi gelişmelerin Sirte ve Cufra Askeri Üssü ile ilgili ortaya çıkacak sonuca bağlı olduğunu belirten Umeyş, “Ulusal Mutabakat Hükümeti barışçıl ya da askeri yollarla Sirte’ye ve Cufra askeri üssüne hakim olabilirse bu siyasi çözüm ve ülkedeki istikrarın da önünü açacaktır” dedi.

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