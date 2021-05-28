Türkiye’den Gazze’ye sağlık yardımı

Sadakataşı, Gazze ve Kudüs’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla bölgeye destek olmaya devam ediyor. Dernek, İsrail’in Gazze saldırıları sonrası ilaç ve tıbbi ekipman problemi yaşayan bölgeye sağlık yardımı ulaştırdı.

Gazze’de sağlık sorunları

Gazze şeridine yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 66’sı çocuk olmak üzere toplamda 254 kişi hayatını kaybederken, iki binin üzerinde kişi yaralandı. Yaralıların yüzde 25’ini çocuklar oluşturuyor. Abluka altında olan Gazze’ye ilaç ve tıbbi ekipman ulaştırılamıyor. Bölgede koronavirüs test kitlerinin üretildiği tek laboratuvarın bulunduğu Er-Rimal Hastanesi ve 22 sağlık merkezi saldırılardan zarar gördü.

İlaç yardımları

Ambargo altında olan Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Mevcut ambulansların ve hastanelerin yetersiz kaldığı bölgede ilaç problemi yaşanıyor. Sadakataşı bölgede yaşanan sorunun çözümü için 3 sağlık merkezine ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 6 bin 300 kutu muhtelif ilaç desteği sağladı.

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İlaç ve tıbbi yardımlar sürecek

Dernek başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada ‘‘Gazze’de yaşanan saldırılar sonrası dernek olarak başlattığımız acil yardım çalışmaları kapsamında bölgeye gıda, nakdi destek, ev eşyası tedariki gibi birçok alanda destek oluyoruz. Bugünde bölgenin en önemli sorunlarından olan sağlık probleminin çözümüne katkı sağlamak için 3 sağlık merkezine ilaç ulaştırdık. Bölgeye önümüzdeki günlerde ilaç ile birlikte tıbbi cihazlar ulaştıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Filistin’e destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Filistin acil yardımlarına destek olmak için FİLİSTİN yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz.