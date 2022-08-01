Türkiye'den İran'a insani yardım.

İran’da 69 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sel felaketinin ardından Türkiye’den yardım eli geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle insani yardım malzemelerini taşıyan nakliye uçağının bölgeye hareket ettiğini açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı” denildi. Ülkede 24 eyaletin sel ve yağmurdan etkilendiği belirtilirken, selde en fazla can kaybının Tahran eyaletinde yaşandığı kaydedildi.
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