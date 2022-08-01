Dünya Türkiyeden İrana insani yardım
ORTADOĞU

Türkiye'den İran'a insani yardım

Türkiye, 69 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından İran’a insani yardım gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak nakliye uçağının Ankara’dan hareket ettiğini, bölgeye bir uçağın daha gönderileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden İrana insani yardım
Türkiye'den İran'a insani yardım.

İran’da 69 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sel felaketinin ardından Türkiye’den yardım eli geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle insani yardım malzemelerini taşıyan nakliye uçağının bölgeye hareket ettiğini açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı” denildi. Ülkede 24 eyaletin sel ve yağmurdan etkilendiği belirtilirken, selde en fazla can kaybının Tahran eyaletinde yaşandığı kaydedildi.

İran’daki sel felaketinde can kaybı 56’ya yükseldi
OYNAT 00:58
İran’daki sel felaketinde can kaybı 56’ya yükseldi
İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, “Ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp' ifadelerini kullandı.
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