Türkiye'nin diplomasi zaferi dünyada böyle yankılandı: ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) için kararını verdi.





Vilnius'taki NATO zirvesinden bir gün önce kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Görüşmenin ardından İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakıldı.

Ardından ABD Başkanı Biden ve Fransız lider Macron'un da aralarında olduğu Dünya liderleri ile görüşen Erdoğan'ın bu kararı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.





Herkesin yanıtını aradığı soru ise; Türkiye'nin nasıl ikna edildiği. Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu neden değiştirdi?' sorusuna yanıt aradı.





'Biden yönetiminin İsveç'i NATO'ya ve F-16'ları Türkiye'ye sokma çabasının içinde'





Haberde Türkiye'nin kilit konularda istediğini aldığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi;





'Ankara, ABD'den F-16 satın almaktan Avrupa'nın Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmeye kadar uzanan kilit koşullarda destek aldıktan sonra Stockholm'ün hedefini destekliyor.'





CNN International 'Biden yönetiminin İsveç'i NATO'ya ve F-16'ları Türkiye'ye sokma çabasının içinde' başlıklı haberinde Washington'un İsveç'İn üyeliği ve Ankara'ya savaş jeti satışı için uzun süredir diplomatik mücadele verdiğini vurguladı.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) 'F-16'lar ve Kanada'nın silah ambargosunun kaldırılması Erdoğan'ın onayını aldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'ABD'nin savaş uçakları konusundaki güvenceleri ve Ottawa'nın silah yasağını kaldırması, Türk cumhurbaşkanının fikrini değiştirmesinin başlıca nedenleriydi' denildi.

'Türkiye ABD'den bir dizi taviz aldı'





Business Insider 'Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vererek ABD'den F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere bir dizi taviz aldı' dedi.

Haberde terör yasasını yürürlüğe koyan İsveç'in bazı teröristleri iade etmeyi de kabul ettiği bilgisine yer verildi.





İngiliz Financial Times'ın başlığı ise 'ABD, F-16 jetlerinin Türkiye'ye devri ile 'ilerlemeye niyetli' olduğunu söyledi' oldu.





Al Monitor ise F-16 anlaşmasının önündeki tek engel konumundaki Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'in hükümet ile görüştüğünü aktardı.





Haberde 'Normalleşme sürecinin başarıya ulaşması için her iki tarafın da söylemlerden, fobilerden, sendromlardan, aşırı pozisyonlardan ve elbette iddialardan vazgeçmesi gerekecektir' denildi.

Yunan asıllı vekilden skandal Türkiye açıklaması





Yunan asıllı ABD'li vekil Nicole Malliotaki'nin Türkiye'yi hedef alan açıklamaları da komşu basınında geniş yer buldu.





Biden yönetiminin F-16 hamlesini eleştiren Malliotaki yazılı açıklamasında şu skandal ifadeye yer verdi;





'Türkiye başka bir NATO müttefikini (Yunanistan) yasadışı uçuşlar ve işgal söylemleriyle defalarca tehdit etti ve uzun bir insan hakları ihlalleri geçmişine sahip.'







