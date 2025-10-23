Türkiye'nin Gazze'de göstereceği varlık İsrail'i kaynattı: Eski Başbakan Bennett'ten Netanyahu'ya veryansın

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, mevcut hükümeti ülke egemenliğine en büyük darbeyi vuran yönetim olarak nitelendirerek Başbakan Binyamin Netanyahu’yu şiddetle eleştirdi. Sosyal medya hesabından yayımladığı uzun paylaşımda Bennett, hükümetin diplomasi ve güvenlik alanındaki yönetimini sert ifadelerle değerlendirdi.

“Netanyahu hükümeti Türkiye ve Katar’ı Gazze’ye soktu”

Bennett, hükümetin ülke topraklarında bir santimetre bile egemenlik uygulamadığını, siyasi açıdan alaycı bir tutumla hareket ettiğini belirtti.

Mısır’da imzalanan anlaşma çerçevesinde Gazze’de bir görev gücü oluşturulmasına ilişkin gelişmelere tepki gösteren Bennett, Hamas eksenli aktörler olarak nitelendirdiği Türkiye ve Katar’ın ön kapıdan girerek İsrail’in onayıyla Gazze’de yeni bir “sivil” yönetimi şekillendirmesine izin verildiğini ileri sürdü.

“Türkiye’nin tarihteki en modern silahları tedarik etmesine imkan verdiler”

Güvenlik düzenlemelerine dair iddialarını da sıralayan Bennett, İsrail ordusunun günlük operasyon düzeyinde Amerikan subaylarının talimatlarına tabi hale getirildiğini ve bunun yeni kurulan bir Amerikan üssü üzerinden gerçekleştiğini öne sürdü.

Türkiye’nin de tarihin en modern silahlarını temin etmesine olanak sağlandığını belirten Bennett, Katar’ın ise Hamas liderleri için ABD garantisi elde ettiğini ve İsrail’in bu kişilere karşı müdahale imkanının bütünüyle engellendiğini iddia etti.

“Cüzzamlı bir ulusa dönüşeceğiz”

Bennett, hükümetin başarısız politikaları nedeniyle İsrail askerleri ve subaylarının birçok özgür dünya ülkesinde hedef haline geldiğini ve bu kişilerin hükümetten yeterli destek göremediğini vurguladı.

Hükümetteki bazı bakanların müttefiklere yönelik “çocukça kışkırtmaları”nı eleştiren Bennett, bunun sonucu olarak ülkenin imajının ve dayanıklılığının zedelendiğini söyledi; “Müttefiklerimize karşı çocukça kışkırtmalar yapan ihmalkar bakanlar yüzünden İsrail’i ‘yeni kurulan bir ulus’tan ‘cüzzamlı bir ulus’a dönüştüreceğiz” ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

Bennett yönetime geri dönmeyi mi hedefliyor?

Genel tabloyu “ülkeyi içeriden yok eden korkunç bir yönetim” olarak tanımlayan Bennett, “Yılmayın. Biz düzelteceğiz. O gün uzak değil.” ifadelerini kullandı.

Bennett'in bu ifadeleri Netanyahu iktidarına karşı siyasi bir ayaklanma ve ülke yönetimine geri dönme sinyali olarak yorumlandı.







