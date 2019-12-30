Türkiye'nin Libya hamlesi korkuttu: Darbeci General Hafter apar topar Mısır'a gitti

Libya’daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Mısır’a gitti.

Mısır’dan yayın yapan "Dustur" gazetesinin haberine göre Hafter, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Mısır’ı ziyaret ediyor.

Ziyaret kapsamında Hafter ve Salih'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkililerle Libya’daki son gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.

Mısır resmi makamlarından henüz ziyarete dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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