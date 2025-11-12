Türkiye'nin şakası olmadığını biliyorlar: 'İsrail'in Kıbrıs hamlesi kötü sonuçlanacak'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yayımlanan Cyprus Mail gazetesi, “Kıbrıs’ta odak noktası silahsızlanma olmalı” başlıklı analizinde, adada artan İsrail varlığına dikkat çekti. İsrail’in bölgedeki etkinliğinin giderek tehlikeli bir boyuta ulaşabileceği uyarısında bulunulan analizde Türkiye'nin adaya müdahale edebileceği kastedilerek "Ada, İsrail'in bölgesel savaş operasyonları platformunun bir uzantısı ve daha geniş çaplı bir çatışmada potansiyel bir hedef haline gelme riskiyle karşı karşıya." denildi.
- Türkiye'nin Rum tarafının uzlaşmadan uzak tavrından ve bölgede artan İsrail varlığından rahatsız olunduğu biliniyor.
"Rum halkı rahatsız"
Analizde, Güney Kıbrıs’a yerleşen yaklaşık 15 bin İsraillinin ada halkı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler vurgulandı. Rum toplumundaki artan rahatsızlığın, İsrail’in bölgede kontrolsüz biçimde nüfuz alanını genişletme isteğinden kaynaklandığı ifade edildi.
"İşgalci İsrail'in bölgesel hedeflerine bağlıyor"
Cyprus Mail'in ana sayfasından yayımlanan analizde, GKRY'nin 2017'den bu yana ortak askeri tatbikatlar, hava savunma eğitimleri ve uzun menzilli saldırı simülasyonlarını içeren "güvenlik iş birliği" yoluyla İsrail'e "kur yaptığı" savunularak, şunlar kaydedildi:
- GKRY daha yakın zamanda, İsrail'in Barak MX hava savunma sistemini satın aldı ve Karish Sahası'ndan yeni bir boru hattıyla İsrail gazı ithal etmeyi kabul etti. Bu gelişmeler Kıbrıs'ın savunmasını ve ekonomisini güçlendiriyor gibi görünse de adayı İsrail'in bölgesel hedeflerine daha da sıkı bir şekilde bağlıyor.
"Ada hedef haline gelme riskiyle karşı karşıya"
- İsrail güçleri, altyapısı ve enerji rotaları bir kez yerleştirildiğinde, bunların kolayca ortadan kaldırılması mümkün olmayacak. Ada, İsrail'in bölgesel savaş operasyonları platformunun bir uzantısı ve daha geniş çaplı bir çatışmada potansiyel bir hedef haline gelme riskiyle karşı karşıya.