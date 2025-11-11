Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Başbakanı Üstel ile Külliye'de bir araya geldi

18:2011/11/2025, Salı
DHA
KKTC Başbakanı Ünal Üstel - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
KKTC Başbakanı Ünal Üstel - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla bir araya geldi. Görüşmede, 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeler, reform alanları ve Kıbrıs Türkü’nün refahını artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri, KKTC’de istikrarı güçlendirecek reform alanlarını ve Kıbrıs Türkü’nün ekonomik-sosyal refahını artırmaya yönelik ortak çalışmalarımızı ele aldık. Kıbrıs Türkü’nün hürriyetini, hukukunu ve refahını gözetmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, birkaç gün sonra kuruluşunun 42’nci Yılını idrak edeceğimiz KKTC’nin ebedi olmasını diliyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sayın Başbakan ve hükümet ortaklarının ülkemize gerçekleştirdikleri bu ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.


