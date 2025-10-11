Cevdet Yılmaz: Türkiye kararlılıkla yoluna devam ediyor

"Türkiye, Avrupa'nın üretim koridoruna bitişik stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve gelişmiş lojistik ağlarıyla bu dönüşümün doğal merkezlerinden biri konumundadır. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü Küresel Tedarik Zinciri Programı, kritik sektörlerde yerli tedarikçi havuzunu genişletmekte, gümrük ve lojistik süreçleri daha hızlı ve öngörülebilir hale getirilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın HIT-30 Programı ile yapay zeka, yarı iletken, batarya ve yenilenebilir enerji gibi tedarik zincirleri için kritik sektörlerde yatırım yapan şirketlere vergisel muafiyetler, hızlandırılmış izinler ve finansman kolaylıkları sunuyoruz. 2030 Sanayi Stratejisi ise imalat sanayimizi daha fazla teknoloji, Ar-Ge ve tasarım odaklı bir yapıya taşıyarak, Türkiye'nin küresel değer zincirinde daha üst bir konuma yükselmesini hedeflemektedir"