Dünya Türkiyenin Suriye operasyonuna CIAdan itiraz ABD askerlerini riske atar
AMERİKA

Türkiye’nin Suriye operasyonuna CIA'dan itiraz: ABD askerlerini riske atar

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonu gündemdeki yerini korurken, operasyona karşı seslerin yükseldiği ABD’de bu defa istihbarat kurumu CIA’den itiraz geldi. ABD basınında yer alan iddiaya göre, CIA Direktörü William Burns, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşerek Suriye'ye yönelik hava operasyonlarının bölgedeki ABD askerlerini riske attığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin Suriye operasyonuna CIAdan itiraz: ABD askerlerini riske atar
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Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatını sürdüren ve kara harekatı sinyali veren Türkiye’nin adımları, ABD’de de yakından takip ediliyor. ABD'nin önde gelen yayın organlarından Axios'un aktardığına göre, Türkiye'nin olası kara operasyonuna bir itiraz da Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) geldi.

CIA Direktörü William Burns'ün MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşerek Suriye'ye yönelik hava operasyonuna sert tepki gösterdiği, bu durumun bölgedeki ABD askerlerini riske attığı uyarısında bulunduğu belirtildi.

'ABD askerlerine yakın bölge vuruldu'

İki ABD'li kaynağa dayandırılan habere göre, Suriye'nin kuzeyinde omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ni destekleyen ve yaklaşık 900 askeri bulunan ABD, Türkiye'nin kara harekatı başlatma ihtimalinden endişeli.

Bir kaynak, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği hava saldırılarında ABD askerlerinin çok yakınındaki bir bölgenin vurulduğunu, bunun üzerine CIA Direktörü Burns'ün Hakan Fidan'ı aradığını belirtti.

Beyaz Saray ve CIA, konuyla alakalı yorum yapmaktan kaçındı.

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