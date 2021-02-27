TVNET Gara'da: ​İşte o petrol kuyuları!

İSMAİL UMUT ARABACI

Terör örgütü PKK’nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği Gara bölgesine TVNET ekipleri girdi. Kamptan öte bir üssü ardından bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonrası boşaldı. Üst düzey teröristlerin gelip toplantı yaptığı Gara sessizliğe büründü. PKK’lılar burada rahat hareket edemiyor.

TVNET ekibinden İsmail Umut Arabacı ve Mehmet Canbulat, Gara’ya gitmek için karayoluyla Habur sınır kapısına gitti. Buradan Zaho’ya geçen ekipler Duhok’un ardından üç bloktan oluşan Gara’ya bölgesine ulaştı. Gara’ya çıkan yollar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmergeler tarafından toprak dökülerek kapatılması nedeniyle ekipler, kuzey bloğuna yürüyerek çıktı.

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TERÖRİSTLERİN SIĞINMA ALANI

Irak içlerine kadar uzanan Gara vadisinde terör örgütüne ait onlarca kamp, karargah ve eğitim alanı bulunuyor. Türkiye sınırında başlayan operasyonların ardından Metina, Zap, Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan teröristlerin kaçarak sığındığı Gara bölgesi, terör örgütü açısından büyük önem taşıyordu.

OPERASYON SONRASI KAÇTILAR

Bölgede oldukça yoğun faaliyet gösteren terör örgütü özellikle yapılan hava harekatların ardından bölgede rahat rahat dolaşamıyor. PKK’lı teröristler mağaralarda saklanırken, kuzey Irak bölgesel yönetimi de özellikle örgütün kullandığı alanlara ulaşımı kesmiş durumda. Gara’nın birçok farklı noktasında zirvelere çıkan yollar Peşmerge güçleri tarafından toprak dökülerek kapatılmış durumda. Gara bölgesinde şuan çalışan birçok petrol kuyusu bulunuyor. TVNET ekibinin de görüntülüğü petrol kuyuları, terör örgütü için gelir kaynağı durumundaydı. Tehdit ve şantajla petrol şirketlerinden haraç alan terör örgütü, maddi olarak büyük gelir elde ediliyordu.

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IRAKLILAR TEPKİLİ

TSK’nın operasyonu bölgeyi oldukça rahatlatmış durumda. Terör örgütü kontrol noktaları, kamp ve eğitim alanı olarak kullandığı birçok yeri boşaltırken, mağaralara çekilmiş durumda. Özellikle İHA ve SİHA’ların bölgede sürekli havada olması ve anında görülen teröristleri imha etmesi, teröristler içinde korku ve paniğe neden olmuş durumda. Operasyonların örgüt içerisinde çözülmeleri de hızlandırdı. Bölge yaklaşık 50 km’lik bir alanı kapsıyor. Bölgede hayvancılık ve tarım yapamayan, bu alanlara çıkamayan köylüler, yapılan operasyonların ardından, bu alanlarda hayvanları otlatacakları günleri hayal ediyor.