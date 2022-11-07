Dünya Twitterda ücretli dönem başladı
AMERİKA

Twitter'da ücretli dönem başladı

Sosyal medya platformu Twitter’ın, herkesin onaylanmış hesaba (mavi tik) sahip olabilmesine imkan sağlayacak 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitterda ücretli dönem başladı
Twitter Blue dönemi.

Sosyal medya platformu Twitter’ın, herkesin onaylanmış hesaba (mavi tik) sahip olabilmesine imkan sağlayacak 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi. Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara, kullanıcı adlarının yanında “tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi” mavi onay işareti alabileceğini söyledi. iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında “yüzde 50 daha az reklam görme, Twitter’da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması” da yer alıyor. Twitter Blue’nun ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde iOS uygulamasına getirildiği ancak abonelik sisteminin şimdilik kullanıma açılmadığı belirtildi. Twitter Blue, Türkiye’de ise henüz kullanıma sunulmadı. Mavi tik işareti, doğrulanmış bir hesabı kimin alabileceği konusunda endişelere yol açıyor. Bu durumun dezenformasyonun yayılmasına neden olabileceği belirtiliyor.

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